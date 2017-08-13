深山祕境「益則坑」變戲水勝境 日湧數千人
位在日月潭南岸山區的水里鄉「益則坑」，生態豐富但地處偏僻，平時難得有遊客造訪，但因其水源來自日月潭的滲透水，乾淨澄澈、冷冽清涼，夏季很受歡迎。
近年通訊發達，益則坑的好很快傳開了，光是這波周休湧進戲水客就達5000人以上，河堤道路車輛擠爆、動彈不得，許多人好不容易擠進現場，卻發現停車場已滿，苦無回轉空間，只好倒車1公里，再徒步進去。
「攔砂壩下溪水真乾淨！」彰化秀水德陽堂住持林柏榮，今天帶著30多名廟務人員與家屬，造訪此戲水勝境。
來自彰化福興的張俊原，10多年前透過在地的林姓親戚，與這泓清泉結緣，往後只要一到夏季就開始懷念益則坑清涼的溪水，今天帶著福、鹿兩鄉鎮5個家庭共20多人，享受清涼溪水和片刻悠閒。
同樣來自彰化縣的陳瑞彬說，早先會來益則坑戲水的遊客，平均每天數十人到百餘人，但近幾年資訊大開，有些時候單日會超過3000人，車輛都沒地方停了，只好把出門時間一再提早，今天到現場時才上午8點多，但可容納6、700人的樹蔭下早已坐滿了人。
當地金姓民眾表示，外地遊客喜歡這裡，鄉親當然高興，但希望多注重公德心，垃圾一定要帶走，別造成在地民眾的困擾。
益則坑原名「齷齪坑」，地點在日月潭慈恩塔後山，環境景觀優美，與「齷齪」毫無相干；幾年前因地名不雅，改成「益則坑」，但在地人仍習慣以舊名稱。
為因應戲水客暴增，水里鄉公所針對停車及安全設施逐年加強，活動空間和便利性明顯改善。但暑假人數實在太多，今天遊客來來去去，上午10點到下午3點每分鐘仍隨時維持有500人以上，估計全日約3000人。
(中時)
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