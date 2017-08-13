國際攝影交流賽 師大附中奪銅牌
從韓、泰、美、加等14個國家，16組代表選手脫穎而出，師大附中三位高中生黃思宇、鄭宗祐、楊蕙瑄代表台灣參加日本東川町國際高校攝影交流賽，奪得團體組銅牌獎。團體組由烏茲別克代表勝出，個人組優勝由加拿大坎摩爾高中奪得。
評審團之一也是攝影家沈昭良表示，師大附中是台北市第高中二志願，「學生成績好，但攝影靠的不只是技術，更需要觀察與思考，這一點他們都有做到。」
日本北海道東川町於「寫真之町」宣言30週年時首舉辦該國際高校攝影交流賽，獲得各國熱烈迴響，今年為第三屆，各國高中生藉由攝影進行文化交流，拓展國際視野。黃思宇、鄭宗祐、楊蕙瑄從上月27日起遠赴「寫真之町」日本北海道東川町參賽，賽期從7月30日到8月1日一共三天，前兩天為團體組拍攝，最後一天為個人組自由拍攝。
第一天在東川祭典拍攝，師大附中以「送給你的世界」為主題，拍攝出童稚的純真感，獲得評審青睞。第二天不畏風雨登上北海道最高峰旭岳拍照，充分表現抽象寫意的景象。第三天三位同學分頭在町內自由拍攝。
沈昭良說，比賽中必須於有限時間內挑選出六張照片參賽，所有同學們專注挑選，神情緊張，但也從競賽中得到許多練習的機會。
比賽作品與得獎名單目前已經公布在官方網頁：http://i-hsspf-e.hjk.ne.jp/awards.html
(中時)
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