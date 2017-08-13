美海軍F／A-18迫降巴林機場 飛行員彈射逃生

一架F/A-18E超級大黃蜂戰機迫降在巴林機場。(圖/美國海軍新聞)

美國海軍駐波斯灣第5艦隊所屬的一架F/A-18大黃蜂戰鬥機，在週六發生一起因機械故障緊急迫降巴林國際機場的事件，國際機場因此事而被迫關閉。雖然戰機在迫降過程中損傷，但是飛行員緊急彈射逃生，並沒有因此受傷。

美聯社報導，這架迫降受損的F/A-18戰機屬於尼米茲號航空母艦(CVN-68,USS Nimitz))所有，當時戰機飛行員就發現故障無法回到母艦，因此轉向附近機場降落。美國第5艦隊發言人比爾．厄本（Bill Urban）說，原本飛行員試圖降落在巴林的謝赫伊薩空軍基地(Sheikh Isa Air Base)，但是飛機已失去動力，只能到巴林的商業國機場迫降。

第5艦隊之後再補充說明稱戰機在迫降過程，無法有效停止戰機，所以飛行員最終選擇彈射逃生，幸而飛行員安全，而且飛機也沒有起火爆炸，而是右側機翼因觸地而折斷，因此巴林運輸單位把這次事件為「機場小型事故」。厄本說，在經過重新整理後，機場在幾個小時後重新開放，同時美國海軍也開始調查這次墜機事件。

美國第5艦隊駐紮在巴林，圖為在巴林的尼米茲號。(圖/美國海軍)

巴林是美國第5艦隊的主要駐紮點，該地區擁有8000名美軍，大部分屬於海軍，包括艦隊成員與支援的陸上港務員和水手。該基地有20多艘美國軍艦，其以尼米茲號最為巨大。負責保護此處的安全，也會執行反海盜的巡邏行動。

除了美軍以外，巴林也是英國皇家海軍的基地。

(中時電子報)