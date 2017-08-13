酷！全台首部捐血車「戴太陽能帽」省電

葉志忠董事長（左）捐贈太陽能面板，嘉義市長涂醒哲（中）見證，台南捐血中心主任蔡光昭（右）代表受贈。（廖素慧攝）

嘉義捐血站公園一號捐血車戴太陽能面板發電。（廖素慧攝）

捐血車血袋保鮮儲存，耗電不少。（廖素慧攝）

捐血車「戴太陽能帽」發電省電費。天晴能源公司捐贈太陽能面板助嘉義捐血站捐血車自主發電，約可省下一半電費，今天由董事長葉志忠捐贈，台南捐血中心主任蔡光昭代表受贈，嘉義市長涂醒哲見證。

台南捐血中心嘉義捐血站公園1號捐血車，長期駐在嘉義市立棒球場，車頂上已加蓋太陽能面板發電，猶如戴上太陽能帽。

葉志忠表示，嘉義位於北回歸線上，陽光充沛，是最適合發展太陽能光電的地區，他投資太陽能光電創業5年來在學校、農舍、廠房等建築物建置太陽能面板，與台電進行併網供電，全台已有1000多廠，此次捐贈太陽能面板建置在捐血車上，造價約60萬，是全台首創，很有意義。

嘉義捐血站代站長林秀真表示，捐血站有2部捐血車長期駐在嘉義市立棒球場進行捐血活動，抽血後的血袋保溫暫存設備、血液搖盪器、車內空調、倉儲等設施都很耗電，每次繳交電費約1萬3000元，公園1號捐血車獲贈太陽能面板後，可以自主發電，約可省下一半電費。

(中時)