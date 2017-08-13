世大運籃球賽門票三倍賣 55歲婦當黃牛遭逮

世大運籃球賽門票。（胡欣男翻攝）

世大運也有黃牛票！北市警松山分局執行網路巡邏，於奇摩拍賣網發現有公開販售台北世界大學運動會的籃球賽門票，洽詢得知該門票1張定價為新臺幣200元，卻要販售新臺幣600元。

警方假扮買家，經洽談決定以2張新臺幣1100元成交，約出面交當場查獲55歲王姓婦人販售非供自用世大運籃球賽事門票2張，全案依社會秩序維護法究辦。

警方表示，2017臺北世大運即將在19日開幕，為有效防制暨取締世大運門票違法違序行為，避免影響台北市的國際形象、有效維持賽會售票秩序、維護賽事順遂進行，實施「加強防制、取締2017臺北世界大學運動會賽會門票秩序維護專案勤務」，並請各分局成立專案小組，加強網路巡邏查處。

警方呼籲，民眾勿在網路任意購買2017臺北世大運賽事門票，應循正常通路管道購票避免受騙，警方將展現取締黃牛的決心，積極實施網路巡邏查緝工作，再次呼籲民眾「拒買黃牛票」，勿以身試法，否則將違反社會秩序維護法，處3日以下拘留或新臺幣1萬8000元以下罰鍰。

(中時)