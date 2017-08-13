大學恩師爆料 趙薇、黃曉明不能在一起原因

黃曉明近日和趙薇、周冬雨等參與節目《中餐廳》。(圖／翻攝自微博)

恩師爆黃皢明和趙薇個性不合。(圖／翻攝自新浪娛樂)

黃曉明近日和趙薇、周冬雨等人在節目《中餐廳》中，到泰國象島開餐廳，最新一期節目裡，請到趙薇和黃皢明大學老師擔任嘉賓，他們大聊過往趣事，老師突然說：「你們兩個在一起過不了日子」，讓黃皢明趕緊回「我跟我老婆過得挺好的」。

黃皢明和趙薇是大學同學，認識20年感情依舊很好，他也曾大方承認對方是自己的初戀女神，不過兩人相處模式就是互相鬥嘴吐槽，這次大學老師崔新琴在節目亮相，3人大聊特聊，崔老師突然一句：「你們兩個在一起過不了日子」，讓她們都尷尬乾笑，黃皢明趕緊回「我跟我老婆過得挺好的」。

崔老師指出兩人脾氣不合，因為趙薇個性率直，黃皢明較溫和，而黃皢明也直言因為趙薇個性太直，話常脫口就出，他就常被傷到，好幾次都想發火但忍住，笑說只有他能容忍對方脾氣。

(中時電子報)