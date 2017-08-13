馬偕營養師指導憨兒 研發少油少糖中秋餅
中秋節即將來臨，馬偕醫院深入社區，成立健康服務站，教導台北市大同區和中山區身心障者資源中心憨兒做月餅，有別於傳統月餅油膩感，馬偕營養醫學中心營養師，從少油少糖少熱量、增加纖維與口感的巧思出發，讓今年的喜憨兒中秋月餅更有健康概念。
馬偕紀念醫院台北社區醫學中心2012年開始，透過強化健康服務模式，深入社區、教會、職場等環境，發揮照顧弱勢精神，針對身心障礙團體投入資源協助，在由喜憨兒基金會承接的「臺北市大同區、中山區身心障者資源中心」成立健康服務站。
馬偕紀念醫院副院長李淑真表示表示，接觸與服務過程中感受到「醫院不再只是醫院」的社會需求，而是將醫療以不同的形式在各社會各處落實。而這次，為了讓月餅擺脫甜膩感，喜憨兒與馬偕有了初次的碰撞
馬偕紀念醫院營養醫學中心專業營養師的把關，從少油少糖少熱量、增加纖維與口感的美妙巧思出發，同時兼顧了在地食材的選用，從月餅的內餡到外皮均融入營養師的用心設計，讓今年的喜憨兒中秋月餅可以有別於以往的呈現。
(中時)
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