6旬嬤顧嬰兒莫名上腹痛 竟是肝腫瘤和C肝作祟

亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科主治醫師江承源。(亞大附醫提供)

台中60歲洪太太半年前升格當阿嬤，每天忙著料理孫子生活大小事，前陣子開始出現莫名上腹痛，原以為是帶孫子太疲累不予理會，直到日前肚子痛到受不了就醫，經檢查發現竟長了一個超過8公分的肝腫瘤，並驗出患有C型肝炎。

收治患者的亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科主治醫師江承源表示，洪太太最近覺得上腹疼痛、胃口變差、體重減輕且容易疲累，以為是每天不眠不休照顧孫子所致，當得知上述症狀竟是肝癌末期作祟，讓她遲遲無法接受，不敢相信自己剛退休、又喜獲孫兒、正要大享清福同時，卻必須長期與肝病抗戰。

江承源指出，國內肝癌患者每年增加超過1萬1千名，且通常是等到腹痛難耐就醫時，才被檢查出罹患晚期肝癌，已無法使用傳統手術、局部酒精注射或電燒等療法治療，但隨著醫療進步，目前即便罹患中晚期肝癌也無須灰心，透過不同治療策略，仍有機會殲滅腫瘤，穩定控制病情。

他提醒，目前國內約八成肝癌患者同時也罹患B型或C型肝炎感染，因此若B肝表面抗原或C肝抗體呈陽性者，務必定期追蹤，避免踏上肝炎、肝硬化、肝癌三部曲一途，因目前Ｂ肝和Ｃ肝藥物發展快速，藥物都相當安全有效，多數病患在末期肝硬化前，只要經由醫師專業評估投藥後，都有機會獲得控制，戰勝肝炎，以降低肝癌發生率。

(中時)