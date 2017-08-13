6旬嬤顧嬰兒莫名上腹痛 竟是肝腫瘤和C肝作祟
台中60歲洪太太半年前升格當阿嬤，每天忙著料理孫子生活大小事，前陣子開始出現莫名上腹痛，原以為是帶孫子太疲累不予理會，直到日前肚子痛到受不了就醫，經檢查發現竟長了一個超過8公分的肝腫瘤，並驗出患有C型肝炎。
收治患者的亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科主治醫師江承源表示，洪太太最近覺得上腹疼痛、胃口變差、體重減輕且容易疲累，以為是每天不眠不休照顧孫子所致，當得知上述症狀竟是肝癌末期作祟，讓她遲遲無法接受，不敢相信自己剛退休、又喜獲孫兒、正要大享清福同時，卻必須長期與肝病抗戰。
江承源指出，國內肝癌患者每年增加超過1萬1千名，且通常是等到腹痛難耐就醫時，才被檢查出罹患晚期肝癌，已無法使用傳統手術、局部酒精注射或電燒等療法治療，但隨著醫療進步，目前即便罹患中晚期肝癌也無須灰心，透過不同治療策略，仍有機會殲滅腫瘤，穩定控制病情。
他提醒，目前國內約八成肝癌患者同時也罹患B型或C型肝炎感染，因此若B肝表面抗原或C肝抗體呈陽性者，務必定期追蹤，避免踏上肝炎、肝硬化、肝癌三部曲一途，因目前Ｂ肝和Ｃ肝藥物發展快速，藥物都相當安全有效，多數病患在末期肝硬化前，只要經由醫師專業評估投藥後，都有機會獲得控制，戰勝肝炎，以降低肝癌發生率。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。