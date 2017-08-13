寫真舊照曝光！靈氣逼人 劉亦菲頂辮子辣穿細肩帶

劉亦菲寫真舊照曝光，高顏值多年如一日，驚豔眾人。（圖／取材自新浪娛樂）

「神仙姐姐」劉亦菲五官精緻與氣質優雅，舉手投足散發古典氣息，近日更以電影版《三生三世十里桃花》成為討論焦點，近日陸網則流傳一組劉亦菲寫真舊照，照片中的劉亦菲頭綁兩條辮子，身穿淺色細肩帶背心，露出白皙鎖骨，劉亦菲美貌多年如一日，高顏值更是驚豔眾人。

在劉亦菲的寫真舊照中，頭綁兩條辮子、身穿淺色細肩帶背心，大秀白皙鎖骨，劉亦菲不論是露出微笑或是對鏡頭擺出酷帥姿勢，舉手投足散發女性魅力，清純俏麗又不失性感。這組寫真舊照曝光，劉亦菲高顏值不變，美貌多年如一日，被封是神仙姐姐可以更是毫無違和感。

(中時電子報)