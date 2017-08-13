檢察官一二審輪調制確立 資深檢籲合理配套

台北地檢署檢察官林達。(蕭博文攝)

我國檢察機關採三級制，二審檢察官成為一審檢察官競逐之地，卻被譏為「養老院」。司改國是會議日前已決議，將建立一二審輪調制度。台北地檢署檢察官林達今(13日)表示，輪調制度的目的在於打造堅實第一審、活力型組織、培養檢察人才，呼籲建立符合公平原則、激勵原則、淘汰原則的「全輪調制」。

林達表示，檢察官辦理刑事案件的核心，永遠在第一審，法院鼓勵優秀法官留在一審，檢察機關更該如此。而司改國是會議決議將限制再議發回次數，二審檢察官再議業務將減少，又因司法院推動金字塔化，上級審人力將精簡並大量回任一審，檢察機關於二審的公訴活動及上訴案件，也將隨之減少，高檢署人力自應隨之精簡，並回任地檢署。

林達認為，透過一二審輪調制度，讓一二審檢察官都產生前進的動力和壓力，讓檢察官隨時保持動能與警覺，目前「只上不下」、「漫長等待派任檢察長」的高檢署環境，降低二審檢察官的辦案活力。成熟幹練的二審檢察官脫離前線戰場，無法發揮長才，士氣低落。

由於二審檢察官承辦的業務，大多是前人已做過結論的高院案件與再議案件)甚至很多是陳年老案，林達認為，二審檢察官工作內容缺乏嶄新性及開創性，且因長期脫離偵查與第一審公訴，與新興犯罪、科技工具與新修法令發生脫節，更可能逐漸喪失知名度與市場競爭力，反而阻礙其轉任法官或律師的心態與能力。

林達認為，一二審輪調制度應有合理配套措施，應明文規定檢察首長由回任地檢署的檢察官中擇優派出，地檢署對回任檢察官給予專業倫理及年齡體力之尊重、新設副檢察長職、新設專業單位，例如濫訴處理中心、立案審查中心，強化分流機制，以及新設辦案支援中心、增加輔助人力、值班減免與宿舍問題。

林達建議，每年新增一二審人力的分配，應請檢察官審議委員會明定比例。其比例應依一二審業務量定之，未來二審業務量將逐漸縮減，二審人力應縮減裁回一審，若考慮過渡期之調升需求，可暫不予以縮減裁回，改以現行一二審人數比例，進行分配。

(中時)