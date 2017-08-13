與新北協商不成 航港局冤付8億清台北港垃圾

台北港親水遊憩區示意圖。（基隆港務分公司提供）

8月11日，交通部航港局、基隆港務分公司、新北市府及環保署召開會議，討論基隆港務分公司辦理台北港親水遊憩區工程時，挖出1995年至1996年間非法掩埋的大量垃圾，因此2014年起已額外執行5.02億元清理廢土，航港局原欲續編預算，立院交委會認為應找新北市府協商分擔清運費，因被傾倒垃圾時土地為新北市所轄。但新北市在該會議表示，依《廢棄物清理法》，仍應由現時土地管理者清理。航港局指出，後續預計在2019年以前，再投入2億多元（共8億元）清理廢土。

台北港親水遊憩區是由新北市府與前基隆港務局共同規畫，共30公頃，港區則占10公頃，並由航港局編列1.33億元預算，委託基隆港務分公司辦理海岸線周遭整地並築起護岸1.2公里工程，以利新北市自行車道可從淡水經八仙樂園再往南延伸，未料於2010年10月發現大量非法傾倒垃圾，只好暫停原工程（目前護岸工程僅執行約7100萬元、完成675公尺護岸）。

航港局說明，清廢土工程共分兩期，航港局從2014年起9月至2016年底，陸續編列5億多元，委託基隆港務分公司清理廢土。基隆港務分公司表示，目前累計執行經費5.02億元，已開挖出12.3萬立方公尺掩埋物，現已清運6.9萬噸廢棄物至焚化爐、合法危險廢棄物收容處理場所，不過仍有5萬多噸含多氯聯苯廢土，尚未清除。亦即第一期清廢土工程尚未完成，第二期也尚未開始。

航港局表示，清廢土喊停，是因挖出污染廢棄物遠超出預估量，導致原編列預算3.7億元，不斷膨脹至8億元，恐排擠其他建設，因此基隆港務分公司重新請中興工程顧問公司評估可否降低成本；同時立法院交通委員會去年12月審預算時也決議，該土地是在1995年至1996年間被傾倒垃圾，當時仍為新北市轄區，後來才登錄於航港局，因此該筆預算不應只由航港局負擔，航港局應找新北市府協商分攤費用，才有今年8月11日的協商會議。

然而，由於新北市政府環境保護局協助調查後表示： 「來源疑似為1995年至1996年間桃園縣楊梅鎮、中壢市及平鎮市…因年代久遠無法取得佐證資料，故廢棄物來源追查困難。」既然無法追查到最初違法傾倒源頭，航港局只能依據《廢棄物清理法》先行編列預算清除廢土（第11條第1款規定：土地或建築物與公共衛生有關者，由所有人、管理人或使用人清除）。

航港局副局長劉志鴻也指出，已在8月11日會議上，跟新北市府表達立院交委會立場，並希望新北市能負擔接下來還要支出的2億多元，但新北市仍表示依據《廢棄物清理法》，應由航港局負擔清理費用。也導致航港局原只編列1.33億元親水遊憩區護岸工程預算，如今卻要再額外付出8億元清理廢棄物。

基隆港務分公司說明，中興顧問公司表示，第二期尚未開挖清運的1.85萬噸垃圾，因當地土質是粘土，不溶於水，因此該批垃圾不會有立即二次污染海水的危險性；另外，第一期尚未清運的5萬多噸廢土，經送新北市環保局檢測後，其所含廢棄物不溶於水，不會經由雨水沖刷污染土地，請航港局依法及編列年度預算清運即可。

因此劉志鴻指出，預計再編列2億元多元，共花8億元，在2019年以前完成清運第一期廢土；至於第二期工程，還待往後若要進一步開發港區，再與新北市府協商清運廢土事宜，目前暫不動作。

(中時)