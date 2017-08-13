混雙圍棋最強戰 謝依旻 井山裕太獲冠軍

2017世界混雙圍棋最強戰本賽13日在東京舉行決賽，代表日本出賽的旅日棋士謝依旻和井山裕太組合打敗南韓隊（左）獲得冠軍。（中華職業圍棋協會提供）

2017世界混雙圍棋最強戰本賽13日在東京舉行決賽，代表日本出賽的旅日棋士謝依旻和井山裕太（左2、左3）組合打敗南韓隊獲得冠軍。（中華職業圍棋協會提供）

2017世界混雙圍棋最強戰本賽13日在東京舉行決賽，台灣組合黑嘉嘉與陳詩淵獲季軍。（中華職業圍棋協會提供）

2017世界混雙圍棋最強戰本賽13日在東京舉行第2天的決賽，代表日本出賽的旅日棋士謝依旻和井山裕太組合打敗南韓隊獲得冠軍。

謝依旻6段與井山裕太9段12日首戰打敗藤澤里菜3段和羽根直樹9段，13日再打敗同樣在分組賽獲勝的南韓崔精7段、朴廷桓9段，獲得本賽的冠軍。

南韓隊崔精、朴廷桓獲亞軍。台灣組合黑嘉嘉與陳詩淵13日持黑5目半勝日本藤澤里菜和羽根直樹獲第季軍。

謝依旻與井出裕太將於10月上旬挑戰去年的冠軍搭檔，中國隊的於之瑩5段和柯潔9段。

(中時)