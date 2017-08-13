全聯女員工疑過勞亡 家屬店前抬棺撒冥紙抗議

全聯中市北屯二店羅姓女組長腦溢血，送醫不治。家屬抬棺、撒冥紙抗議。（陳淑芬攝）

全聯中市北屯二店羅姓女組長腦溢血身亡，羅女雙親捧遺照抗議，泣不成聲。（陳淑芬攝）

全聯福利中心人員到場說明，指稱勞檢認定非職災，已向家屬表達願從優從寬處理，將再持續溝通。（陳淑芬攝）

全聯福利中心中市北屯二店羅姓女組長腦溢血身亡，家屬抗議過勞，店門深鎖。（陳淑芬攝）

全聯福利中心中市北屯二店羅姓女組長，5月間上班時段猝發腦溢血，送醫後不治。家屬質疑過勞所致，今天到店前抬棺、撒冥紙及拉「血汗全聯，還我命來」等標語白布條抗議。全聯回應指出，全案經勞檢認定並非職災，公司也向家屬表達將從寬從優辦理，因與委任律師無法就撫恤金達成共識，深感遺憾，但仍不放棄與家屬持續溝通。

今年47歲的羅女在全聯工作已10年，從基層門市人員做起，擔任北屯二店組長職務，5月1日從乾貨部門調至生鮮部門，當天上班時身體不適發生腦溢血，送醫不治。

羅女家屬13日由委任律師柯劭臻及聲援民眾陪同，到北屯二店門前抬棺、撒冥紙抗議。北屯二店一早就張貼出「內部整修、暫停營業」海報，大門深鎖，羅女雙親及胞妹等人在大門前，捧著羅女遺照泣不成聲，淚控全聯是血汗企業。

羅女的父親羅榮吉表示，他今年74歲，女兒出事以來，每天吃安眠藥才能入睡，當初他跟全聯說，好好處理就不會提告，但是協商多次後，最後卻連一通電話都沒有；羅母淚控「我女兒真的很冤枉」、「還給我一個公道」；羅女的妹妹泣不成聲指出，姐姐平日身體很好，期許能升職為店經理，為了要拼店長，24小時全年無休，連她要見姐一面，都得去全聯找人，她過去一直都為姐加油，現在很自責，覺得對不起父母。

柯劭臻並質疑，羅女有高血壓，因進入冷凍庫盤點理貨發生身體不適，公司人員延誤1.5小時送醫，才導致腦溢血而因公殉職。她批評全聯提出的班表造假，原本同意提供事發現場的影像，但事後卻又一再推拖，拒交出班表及事發當天影像就是在卸責。

全聯回應表示，公司每年提供員工優於法令的健檢，並安排14名資深護理師到店關懷提醒身體狀況，對發生此憾事，深感惋惜。公司秉持誠意與善意慰問家屬，雖經勞檢後認定非職災，也向家屬表達願從優從寬辦理，但因與委任律師無法就撫恤金達成共識，深感遺憾，但是，全聯不放棄與家屬持續溝通，期待圓滿處理。

台中市府勞工局表示，市府在今年7月受理羅女家屬提出勞資爭議調解案，要求給付職業病死亡補償、延長工時工資等相關費用，提供出勤紀錄及監視器錄影畫面，以利進行職業病認定。勞工局在8月2日安排家屬與雇主進行調解會議，但雙方無法達成共識，調解不成。

此外，勞動部職安署中區職安中心於8月10日會同市府勞工局前往實施勞檢發現，全聯分公司未詳實記載羅女延長工時出勤情形，勞工局將依違法次數裁處。

針對指控過勞，勞工局指出，勞動部職安署中區職安中心多次派員調查，6月9日初步評估並未具工作負荷過重要件；8月11日再從啟調查，訪談多名同事、聯繫家屬提供羅姓員工平日出勤時間，進一步交叉比對；至於罹患高血壓從事低溫作業問題，已收集進出低溫作業場所頻率、工作時間及低溫環境等資料，將送專科醫師認定。

(中時)