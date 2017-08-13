南市議員王峻潭住家傳火警 姪子嗆傷送醫

民進黨台南市議員王峻潭位於玉井的住家13日驚傳火警，消防人員獲報後隨即撲滅火勢，所幸並無人員受困。（萬于甄翻攝）

消防人員獲報到場後，立刻拉水線灌救，火勢隨即被控制撲滅。（萬于甄翻攝）

台南玉井一處民宅13日中午傳出火警，據了解火警現場為民進黨台南市議員王峻潭住家，事發時，王峻潭正在跑行程，得知後也馬上趕回家了解，所幸消防隊到場後，立刻拉水線灌救，短短10分鐘火勢隨即控制撲滅，而王峻潭的姪子因稍微被濃煙嗆到，消防人員也趕緊將他送往麻豆新樓醫院檢查，並無大礙。

王峻潭三合院老家位於玉井中正里，有時候會居住在內，今天中午傳出火警時，其並未在家，獲悉家中發生火警後，已趕回家瞭解，王峻潭也感謝各界關心。

王峻潭的兒子王開玹表示，冒煙的房間是叔叔的房間，恐因電線老舊不慎走火，所幸家中的人員都平安，也感謝警消迅速的救援。詳細的火警原因，有待警消進一步釐清中。

(中時)