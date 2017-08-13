台南市近年溺水案件增多 針對溺水熱點派員防溺
全台正值高溫炎熱的暑假期間，戲水成民眾熱門休閒活動，台南市漁光島海域13日上午發生今年第一起救溺案件，幸好只是泳客游錯方向虛驚一場，台南市近年溺水案件增多，戲水引起的救溺案更大幅增加，台南市消防局已針對溺水熱點派員駐點。
高溫炎熱的夏季，玩水是熱門休閒運動，除了花錢到游泳池清涼一下，不少民眾選擇海邊與溪河作親水活動。
台南市2015年與2016年全年溺水案件比較，從56件大幅增為82件，光去年7、8兩月的救溺案就有20件，其中戲水因素而溺水，更從前年的1件，增加到7件，失足因素而溺水，從前年2件增加到去年的16件。台南市今年救溺案件至今為37件，其中7、8兩月統計為3件。
台南市消防局統計溺水發生熱點，以溪河最多，其次為海邊，第三名為魚塭。不少人以為海邊較危險，但到人少的溪河戲水，一旦溺水更乏人協助救援。
台南市區的觀夕平台、黃金海岸與漁光島是民眾海邊戲水熱點，平坦的漁光島海域近年來戲水遊客更是大幅增加。
台南市13日上午就有3名泳客到漁光島戲水，其中2人上岸後，竟不見第3名泳客，以為朋友溺水，趕緊呼救。救生人員搜救到一半，這名失蹤的泳客才自行游回岸上，稱自己游錯方向，引起朋友虛驚一場。
高雄市今年暑假前曾要求教師到海邊「岸巡」，防止學生溺水，經過反彈取消。台南市雖未比照，但對戲水景點的勸導仍不少。
台南市消防局暑假期間結合義消與警消組成救生站，在這幾處海域附近駐點，就地宣導並防範民眾溺水。平時與當地的海巡單位合作，海巡人員一發現溺者，可立刻通知在地消防人員支援。
(中時)
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