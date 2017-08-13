年輕人戲水愛起鬨 增加意外風險
每逢暑假一到，防溺宣導是政府例行公事，不過溺水案件仍是每年發生。常見的救溺地點以溪河、海邊為主，台南市資深救生教練認為年輕人玩水愛起鬨，自信水性好，增加意外發生風險。
「你敢不敢下水？」救溺案件中，學生溺水不幸常造成家人劇痛，資深救生教練呂炳鈞分析，年輕人經濟能力低，夏日戲水常相約到不收費的溪谷、海邊，有的擔心家人責罵，不一定會向家人明講，這些年紀的孩子經常原本打算在海邊走走，最後一群人起鬨變成下海游泳。
年輕人常自信水性好，卻不了解海邊有漩渦、洋流、暗溝這些天然的陷阱，一失足就被捲走，幸運的獲救，運氣差的就造成遺憾。
台南市安全的玩水地方，除了游泳池，全市的海邊只有馬沙溝登記為安全海域。但位在市區的漁光島、觀夕平台與黃金海岸，每年仍是民眾戲水景點。
根據台南市消防局統計，去年溺水案件82件中，以溪河發生24件最多，海邊發生17件次之，兩處都是救溺比例相當高的地方。台南市消防局搶救科表示，近年漁光島海域戲水人潮漸多，已成為重點宣導防治地點。
呂炳鈞認為，年輕人想玩水，可進一步先學自救，例如水母飄、韻律呼吸等，都是在溺水意外發生時，可讓自己多出一線生機的方法。
(中時)
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