高市推廣一日農夫 登上新加坡知名旅遊平台

高雄市農業局的一日農夫結合高雄首選，登上新加坡知名旅遊平台。（農業局提供）

2017新加坡國際旅展於8月11日至8月13日在新達城新加坡國際會議展覽中心隆重登場，高雄市農業局針對新加坡沒有農業，農產品都仰賴進口的差異，特別前往行銷「一日農夫」。精準行銷策略果然吸睛，知名美食旅遊平台「玩味新加坡」特別到參展攤位詢問細節。

農業局行前做好縝密計畫，藉由與高雄農村有深厚情誼的新加坡知名貿易公司u-like的行銷通路，介紹優質農特產及一日農夫，再佐以在新加坡深受消費者喜愛的桑椹酵素及桑椹果醬為主要推廣目標。

高雄一日農夫則結合U-like在新加坡的銷售通路，設計遊程體驗卷，搭配農產品販售，推出農業體驗遊程，提高喜愛高雄優質農產的新加坡民眾意願到大樹桑椹產地，由在地型農張瑛珊親自導覽，玩一場深度的農業體驗。

同時還有六龜鮮採蓮霧搭配手工咖啡及甲仙芋頭冰DIY，永安新港龍膽石斑大膽抱的山海合一遊程，六龜的鮮採蜜棗搭配紫斑蝶賞玩的生態遊程，美濃澄蜜番茄搭配搗麻糬，或是自由客最愛去的大樹旗山等。

農業局表示，去年新加坡來台人數高達40萬人，大多停留於中北部，今年2月來台旅客更成長36.93%，因此，以推廣高雄一日農夫為重點經營，吸引新客來台嘗鮮農村生活。

(中時)