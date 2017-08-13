中埔新進女警 查獲毒品及改造槍械

嘉義縣中埔分局查獲毒品及改造槍械。（余信賢翻攝）

嘉義縣中埔分局查獲毒品及改造槍械。（余信賢翻攝）

嘉義縣中埔分局查獲毒品及改造槍械。（余信賢翻攝）

嘉義縣中埔分局中埔派出所在12日下午執行山地治安維護工作時，巡邏的 3名員警簡銘志、沈佩茹及黃詩睫（實務訓練及格，服勤尚未滿月），至中埔鄉石硦村溫泉民宿，因其他案調閱監視器時，民宿老闆反應停放於停車場內之機車鑰匙，失而復得感覺可疑，經調查後發現，1名41歲羅姓男子涉入其中，並在嫌犯身上取出毒品及改造槍枝。

1名41歲羅姓男子長期以各地民宿為居住地，長年居無定所，近日投宿嘉義縣中埔鄉石?村溫泉民宿，該民宿業者發現自己停放在停車場的機車鑰匙無故失蹤後，卻又失而復得，深感可疑。正好中埔派出所員警前來查閱監視器，便向查案員警反應此事。

經警方調查後發現，1輛掛著變造車牌的自小客車使用人涉嫌重大，經3名巡邏員警詢問民宿老闆後，得知自小客車使用人是民宿的客人。正好該名嫌犯外出返回民宿，在房內休息，員警立即前往，當場發現2名嫌犯，在羅姓嫌犯身上起出竊取複製的機車鑰匙，立即依竊盜現行犯逮捕，嫌犯自小客車上查獲2級毒品安非他命2包重4.48公克、35張偽造證件及1把改造手槍、子彈8發。

羅、游2嫌向警方坦承所有犯行，也承認竊取停車場機車上的鑰匙進行複製，全案依竊盜、違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械條例及為造文書等罪嫌移送嘉義地方法院檢察署偵辦。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)