「液植肥」814在台中限量開賣

環保「液植肥」開賣囉！生廚餘堆肥再製的「液植肥」，推出後佳評如潮、供不應求，為讓更多民眾共享資源，台中市環保局自14日起於寶之林二手物品展售中心、清淨園區家電診所兩地展開販售，至12月底前特賣期間，買1瓶「液植肥」就送1包「阿罩霧培養土」，限量發行，歡迎踴躍選購。

台中市環保局表示，「液植肥」為環保局南屯區餘樂園所生產的液態肥，由生廚餘堆肥過程所產生的滲出液，經收集後添加工業糖蜜，再經2至3個月醱酵而成，每月可生產約1公噸，已合法取得肥料登記證，可用於家庭園藝用複合肥料。

為讓市民共享廚餘回收再利用的資源，環保局自104年起在每月10日推出以資源回收物兌換「液植肥」的活動，每年約有1600人次參與兌換，不但促進經濟循環，還達到垃圾減量目的。市民反應良好、供不應求，頻頻詢問購買方式，因此環保局決定自明日起正式開賣。

大里區楊太太表示，熱心鄰居贈送「液植肥」，經過2至3個月使用後，葉子果真變得油油綠綠的，尤其是「插阡」後植物效果特別明顯，現在固定每1至2週，稀釋後直接使用，相當方便。

環保局表示，「液植肥」稀釋50倍後可倒入廁所馬桶、流理台水管，促進排水管線暢通，或稀釋500倍後澆灌花草樹木，增強植物抗病菌力，改善土壤。

環保局長白智榮指出，為促進資源循環再利用，盛裝「液植肥」的容器使用回收寶特瓶，因大容量礦泉水空瓶(約5000ml)民眾回收數量較少，環保局鼓勵民眾多多回收「大容量礦泉水空瓶」，1個不經壓扁、破損或無蓋子的完整空瓶，即可免費兌換1包阿罩霧培養土(1公斤裝)，歡迎民眾至「液植肥」販賣處兌換。

「液植肥」販售資訊如下：大瓶裝(約5000ml大容量礦泉水)120元、小瓶裝(約600ml一般礦泉水容量)20元。民眾可至寶之林二手物品展售中心，以及清淨園區家電診所販賣處選購。活動相關訊息可至市府環保局資源回收網查詢。

(中時)