「以弓會友」 與脊損障友體驗射箭之樂
為強化脊髓損傷者體能及促進身心智健全，嘉義縣政府13日在嘉義縣立田徑場，以「射箭運動大集合」為主題邀請全台共9縣市身心障礙脊損傷友進行射箭錦標賽，進一步提升身障者射箭技術與培育優秀選手，副縣長吳芳銘現場拿起弓箭，與身障朋友們一同享受射箭的樂趣。
比賽現場身障組20、30、50及70公尺的射箭選手專注瞄準目標將箭射向靶心，在教練指導下吳芳銘以標準姿勢拉起弓，體驗射箭的樂趣，指出有95％的脊損傷者都必須依賴輪椅做為代步工具，也比較少有機會運動到，因此像是保齡球、射箭之類的運動對這些身障朋友們都是不錯活動項目，值得多多推廣。
嘉義縣脊損協會總幹事許錦雪表示，今年的參賽隊伍有來自桃園、台南、台中、彰化、雲林、嘉義縣市、台南及高雄等地共61位選手，並邀請嘉義童軍團來協助身障朋友們比賽事宜，其中也有一些是全國及國際競賽選手，讓比賽多了分刺激及精采程度，也歡迎全國身障朋友們多參與射箭運動。
此次比賽共分為身障組及志工、家屬組，其中身障組有20、30、70公尺的反曲弓及50公尺的複合弓，而志工、家屬組僅有20公尺的反曲弓，每個項目共射72箭，最後頒發獎盃及獎金給前3名選手，頒發獎牌及獎品給4至6名，來鼓勵選手們多多參與比賽。
(中時)
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