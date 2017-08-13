果農酒後戲水滅頂 搜救6天疑發現大體

搜救隊員於大甲溪河床發現一具男性大體，臉部朝下，俯趴水面，疑是落水失蹤6日的吳男。（搜救隊提供）

梨山吳姓果農酒後戲水滅頂，失蹤6天後，今下午2時許，搜救隊員疑在落水點下游的大甲溪河床發現吳男大體，目前已搬運至岸邊，通知家屬到場確認身分。

32歲吳男於本月8日與親友在梨山清泉橋烤肉飲酒，因下午天氣炎熱，他一時興起，脫去上衣，穿短褲，獨自到南湖溪、合歡溪匯流處游泳消暑，疑酒力發作，慘遭溪水滅頂。

台中市消防局獲報，出動大批人力自落水處往下游搜救，經出動空拍機、水庫船艇連日搜救，今日下午2時許，搜救隊回報於中橫台8線71k附近河床，發現一具男性大體，身份待家屬到場確認。

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(中時)