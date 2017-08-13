中油汽柴油價格不調整 終結連3週上漲

利比亞原油量增產，抑制油價上漲，中油公司依浮動油價機制計算，宣布下週各式汽、柴油價格均不調整，終結連續3週上漲。

依中油浮動油價公式計算，國內參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升23.9元、95無鉛汽油每公升25.4元、98無鉛汽油每公升27.4元、超級柴油每公升21.5元。

(中時電子報)