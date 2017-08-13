農曆閏六月　土龍養生館業者為長輩煮豬腳麵線延壽

翁國代家土龍養生館號召各界，為長輩烹製豬腳麵線，讓弱勢族群也能感受閏年延壽的溫情。（萬于甄攝）

翁國代家土龍養生館13日舉辦土龍酒大餐饗宴暨義剪服務活動，提供700份各式土龍藥膳菜餚，讓長輩們分饗。（萬于甄攝）

土龍酒大餐饗宴暨義剪服務活動，邀請志工烹煮土龍酒米粉、香腸、豬腳麵線、貢丸湯等。（萬于甄攝）

俗話說三年一閏，今年閏月正好是農曆六月，以往出嫁的女兒需要帶著豬腳麵線回娘家為長輩添壽，但許多弱勢家庭的長輩，卻少有這樣的溫馨，因此，翁國代家土龍養生館號召各界，13日舉辦土龍酒大餐饗宴暨義剪活動，希望為弱勢家庭長輩添壽。

傳統民俗中，有父母逢閏年會減壽之說，因此為避免不吉利之兆，若遇上閏年，做晚輩的就必需煮豬腳麵線，為父母延壽表示孝心，今年正好碰上閏六月，過去政府單位或是民間團體卻較少針對閏年舉辦關懷活動。

前國大代表翁興旺表示，有鑑於許多弱勢家庭、獨居長輩較無法感受閏年的溫情，因此，今年號召各界團體，舉辦土龍酒大餐饗宴暨義剪服務活動，邀請志工烹煮土龍酒米粉、香腸、豬腳麵線、貢丸湯等，提供700份各式菜餚讓長輩們分饗。

活動會場也找來20多位美髮師為民眾進行義剪服務，許多長輩剪了一頭乾淨的髮型，也品嘗到美味的菜餚，都相當滿足，也感受到社會帶給他們的溫暖。

翁國代家土龍養生館表示，這次結合社會善心人士舉辦閏年關懷弱勢長輩活動，為弱勢族群付出，希望能藉此拋磚引玉、引起社會重視，共同關懷弱勢族群，讓長輩在閏年也能享受溫馨的親情關懷。

(中時)