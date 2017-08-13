救人遭罵「他媽的王八蛋」 救護員提告
53歲劉姓男子11日晚間新北市淡水區與友人喝酒聊天，因不勝酒力醉倒街頭，救護人員獲報到場對劉男狀況進行初步評估時，一旁70歲李姓友人質疑該員未立刻將劉男抬上救護車送醫，不顧救護人員解釋，大罵「他媽的王八蛋」、「官僚」，事後救護人員不甘受辱，對李男提起妨害公務、公然侮辱告訴。
新北市消防局表示，11日晚間9時許接獲民眾通報救護案，到場後救護人員發現患者渾身酒味、外表無外傷，但意識模糊，當下救護員按程序先檢測其生命跡象，判斷是否為危急個案，但一旁民眾疑似心急加上不了解救護程序，失控辱罵救護人員。
事後遭辱罵的洪姓救護員將救護影片PO上臉書臉書爆料公社，洪姓救護員說：「台灣的公務人員真的非常可憐！尤其軍警消，明明我們救護車是要去救人、幫助人，也不收費，還要被這樣子被嗆被辱罵！」
影片中救護人員正對患者生命跡象做初步評估，一旁同樣喝酒的李姓友人看得心急，當下質疑救護人員未立刻將患者抬上救護車送醫，即便洪姓救護員解釋須按程序評估患者身體狀況，李男仍大聲咆哮，甚至辱罵洪姓救護員「他媽的王八蛋」、「官僚」。
洪姓救護員事後決定對李男提告妨害公務及公然侮辱，捍衛救護人員尊嚴，他表示，我知道我不當一回事我可以省很多事，但是如果不爭取自己的權利，說實在的沒人會幫你、體諒你。
新北市消防局呼籲，民眾應尊重救護人員專業，有任何疑問應理性溝通，切勿以非理性的言語、肢體攻擊救護人員，阻礙救護工作進行。
(中時)
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