F-16載麻糬惹議 民眾kuso力挺空軍
花蓮空軍F-16戰鬥機，日前被拍到機艙內夾帶2盒花蓮麻糬產品，消息曝光引起軍方將調查懲處，事發後，許多民眾自發性購買與F16戰機同款麻糬，模仿戰機自拍，為飛官叫屈。麻糬業者814空軍節當天也舉辦「支持空軍，我愛麻糬」活動，表達對空軍的支持。
花蓮老字號名產店業者董椿霳表示，此事主因是該名空軍401聯隊飛行官為感念母校師恩，特別攜帶花蓮名產送給老師，未料被航空迷拍到，引發社會議論，他自己感到過意不去，除了親自向該名飛官致意，也特別寄了12盒「手工舞味麻糬」到空軍官校，向官校師長致敬。
本身也是士官長退伍的董椿霳說，國軍代表國家最堅強而重要的力量，為了支持國軍，響應社會的「支持空軍，我愛麻糬」活動，明天814空軍節，紀念空戰勝利80周年，曾記麻糬各門市將推出「手工舞味」麻糬8.14折優惠，希望藉由活動具體傳達對國軍的支持。
(中時)
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