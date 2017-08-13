協助拾荒者改善環境 振興社區將環境髒亂變亮點

振興里長童小芸（右一）率先引進社造觀念改善社區內的資源回收站，找來志工將拾荒者雜物堆放處打造成社區亮點。（程炳璋攝）

志工義務在拾荒者的資源回收站裝上太陽能板與五盞照明燈，以綠能發電提供拾荒者工作時的照明，也點亮社區髒亂死角。（程炳璋攝）

拾荒者堆放資源回收物之處通常是社區髒亂點，居民避之唯恐不及，台南市北區振興里無償協助拾荒者改造環境，將回收雜物整頓清潔，兼設置太陽能設備燈光照明，社區髒亂點搖身一變成亮點。

每個社區難免有幾個民眾習慣以拾荒為生，這些人將回收物囤積在家中附近空地，造成環境惡臭、蚊蠅叢生，居民行經必須摀鼻而過，這樣的資源回收個體戶多為社區生活帶來困擾。

過去解決方式，多為社區在活動中心成立大行資源回收場，用統一收購回收品，壓迫拾荒者知難而退。

北區振興社區一改這種方式，振興里長童小芸用社區營造來解決問題，認為這些資源回收個體戶可以與社區和平共存。

振興社區日前發動清潔志工隊協助這群拾荒者整理環境，最近再進一步，在一處拾荒者放置回收物之處，打造5盞太陽能電燈。

有了整齊環境加上充足照明，拾荒者的雜物堆放處不再是社區髒亂死角，社區還計畫未來在此舉辦活動，打造成社區亮點。

(中時)