伊甸扶助媽媽 教拿手菜、手工藝變現金
伊甸基金會開辦「媽媽支持團體」，幫助受扶助、經濟困難的媽媽，學會烹調、手工藝等一技之長，12日伊甸基金會在大園舉辦「社區嘉年華」活動，不少媽媽就擺攤，販售所學的料理與藝品，不僅試水溫，也希望未來將所學變現金，藉此分擔家計。
來自印尼的新住民媽媽蔡雪霞，來台21年，如今育有3名子女，但靠著丈夫打零工的微薄薪水，加上社福補助過活，經濟並不寬裕，她參加伊甸基金會開設的「媽媽支持團體」，與其他媽媽一起學習技藝。
蔡雪霞說，為期2、3個月的課程，與來自不同背景的媽媽們一起上課，學習製作手工皂、乳液、防蚊液，或是摺紙元寶等手工藝品，媽媽們也彼此交流拿手菜，希望在家照顧孩子之餘，也能創造經濟，貼補家用。
蔡雪霞說，看見有些獨居老奶奶，被兒女遺棄，只好上課學技藝以求溫飽，令她不捨，彼此打氣加油。其實媽媽們都很辛苦，彼此都會交流、扶持，希望讓生活更好。
伊甸基金會人員指出，開辦課程，對象以家中經濟困難、有孩子的媽媽為主，希望他們邊照顧孩子，也能做家庭代工賺錢，未來待產品成熟，將協助行銷推廣，幫助這些媽媽們。
(中時)
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