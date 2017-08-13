花蓮》涉嫌收廠商佣金被判刑 藍綠4議員喊冤要上訴
收賄不分藍綠，花蓮縣議員潘富民、陳長明、陳修福及施金樹4人，涉嫌遊說動支「地方建設補助款」，補助鄉公所購置LED路燈、消防設備，再收受廠商100萬至200萬元佣金，二審維持有罪判決，4人分別被判處4年至9年有期徒刑，被告議員強調清白，一定上訴到底。
檢警查出，國民黨籍議員潘富民、陳長明、陳修福及民進黨籍議員施金樹等4人，2011年共同謀議動支花蓮縣政府地方建議補助款，涉嫌在鄉內LED 節能路燈改善工程、購置機械泡沫滅火器及手電筒，要求鄉公所配合向其指定的廠商採購。
林姓廠商等「雨露均霑」從每筆補助款中收取總額50％為佣金，再從佣金分配20至25％的賄款約100至200萬元給縣議員，8％至10％賄款給鄉長及公所承辦人員，由時任卓溪鄉長蘇正清配合透過托兒所長沈肇祥、採購課長胡英明向廠商進行採購。
潘富民、陳修福、陳長明及施金樹涉嫌收受不法所得共461萬元，一審被依違反《貪污治罪條例》分別被判刑4年至9年不等徒刑、褫奪公權5年，花蓮高分院判決出爐，除陳長明二審從6年改判4年6月，其餘維持原判，其中施金樹因偵查中未曾坦承犯罪，判刑最重。
民進黨縣議會總召施金樹喊冤，對於證詞未獲法官認同感到遺憾，強調擔任議員以來，關心地方建設，天天忙著為選民服務，他從案件爆發被收押，交保、起訴、判刑，從頭到尾都堅持個人清白，選民也相信以他的人品與經濟實力及清廉形象，不可能收取廠商回扣。
花蓮法扶基金會理事長林國泰表示，若三審維持有罪判決定讞，將依法解除議員資格。面臨明年地方選舉在即，恐傷議員形象，除一審遭判刑4年的陳修福，因上訴逾期判決確定，已發監服刑，其餘三人都強調上訴到底，希望司法能還他們公道。
(中時)
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