全國首例！ 縱容青少年深夜逗留KTV遭停業10天

警方以命令代替封條，張貼在聚星KTV大門上，命令業者停業10天。（礁溪警分局提供）

宜蘭縣政府警察局礁溪分局，今（13）日下午4點持宜蘭地方法院裁定書，前往轄區內的「聚星KTV」，依《社會秩序維護法》命令業者停業10天，而這也是全國第1件有KTV業者被依《社會秩序維護法》命令停業的首例。

《社會秩序維護法》第77條規定：「公共遊樂場所之負責人或管理人，縱容兒童、少年於深夜聚集其內，而不即時報告警察機關者，處新臺幣1萬5000元以下罰鍰；其情節重大或再次違反者，處或併處停止營業或勒令歇業」。

礁溪警分局表示，聚星KTV在今年2、3月已有兩度深夜縱容少年聚集店內，法官合併裁處業者1萬5000元罰鍰，但業者依然故我，再度於5月14日深夜容留未成年在內飲酒作樂，進而發生群聚鬥毆事件，分局遂依社會秩序維護法將KTV負責人移送宜蘭地方法院簡易庭裁處。

宜蘭地方法院簡易庭法官審酌聚星KTV多次深夜容留青少年聚集消費，甚至引發群聚鬥毆治安事件，違反社會秩序維護法情節重大，在7月26日裁處負責人1萬5000元罰鍰，併處停止營業10日。

警方今天以公文命令代替封條，直接貼在聚星KTV大門上，業者方面態度也相當配合，並主動貼上「內部裝修」字樣，關起大門暫停營業。

礁溪警分局分局長陳宇桓呼籲相關營業處所負責人，應秉持道德良知，遵循相關法律所課予的責任，對於青少年深夜流連忘返，加以勸導，並立即向警察機關報告，不要違法縱容未成年青少年逗留，並衍生出其他的治安事件。

(中時)