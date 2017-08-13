諾格X-47B安裝外掛油箱 競標無人加油機
諾斯羅普·格魯曼公司(Northrop Grumman)開發的X-47B無人機（UAV），很可能改造為為無人空中加油機，以競標美國海軍的MQ-25A無人加油機。一張照片顯示，X-47安裝上外掛油箱，擴充飛機的載油量。
航空週刊(Aviation Week)報導，美國海軍是在7月19日向4個國防承包廠商(波音公司、通用原子公司、洛克希德·馬丁公司和諾斯羅普·格魯曼公司)提出設計意向書，徵求MQ-25A無人加油機的原型概念，其中諾格公司在加州的棕櫚谷的42號工廠中，一架改裝的X-47B在機翼下安裝了大型外載油箱，顯然是為無人加油機標案在預做準備，或者是實驗相關技術。
美國海軍先前的空中加油機是由A-6攻擊機改造成的KA-6D加油機，服役時間從1970年代到現在。不過隨著機齡老化，多數的KA-6D已逐步除役，因此現在的加油機工作是以F/A-18戰機機安裝加油套件來暫代，變成戰鬥機為戰鬥機加油的模樣。但是F/A-18的作戰任務繁重，因此兼職為加油機會影響戰鬥機的出勤效率，所以仍然需要專職加油機才行，而MQ-25無人加油機就是其中一種方案。
除了MQ-25以外，MV-22魚鷹傾轉旋翼機也是可能的加油機人選，美國陸戰隊很希望在兩棲突擊隊上有專屬的加油機，先前MV-22已完成地面供油的測試，成效良好。不過MV-22的失事率太高，安全性頗受質疑。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。