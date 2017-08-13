諾格X-47B安裝外掛油箱 競標無人加油機

美國海軍提出MQ-25無人加油機計畫，向4個國防廠商徵求原型機。(圖/美國海軍)

諾斯羅普·格魯曼公司(Northrop Grumman)開發的X-47B無人機（UAV），很可能改造為為無人空中加油機，以競標美國海軍的MQ-25A無人加油機。一張照片顯示，X-47安裝上外掛油箱，擴充飛機的載油量。

航空週刊(Aviation Week)報導，美國海軍是在7月19日向4個國防承包廠商(波音公司、通用原子公司、洛克希德·馬丁公司和諾斯羅普·格魯曼公司)提出設計意向書，徵求MQ-25A無人加油機的原型概念，其中諾格公司在加州的棕櫚谷的42號工廠中，一架改裝的X-47B在機翼下安裝了大型外載油箱，顯然是為無人加油機標案在預做準備，或者是實驗相關技術。

F/A-18戰機為F/A-18戰機加油，這是目前美國海軍的作法。

美國海軍先前的空中加油機是由A-6攻擊機改造成的KA-6D加油機，服役時間從1970年代到現在。不過隨著機齡老化，多數的KA-6D已逐步除役，因此現在的加油機工作是以F/A-18戰機機安裝加油套件來暫代，變成戰鬥機為戰鬥機加油的模樣。但是F/A-18的作戰任務繁重，因此兼職為加油機會影響戰鬥機的出勤效率，所以仍然需要專職加油機才行，而MQ-25無人加油機就是其中一種方案。

在1970年之前，美國航艦的空中加油機是由核武攻擊機A-3來改裝的。圖為A-3為F-14戰機加油。(圖/美國海軍)

1970年後，美國航艦的加油機以KA-6D為主。(圖/維基百科)

除了MQ-25以外，MV-22魚鷹傾轉旋翼機也是可能的加油機人選，美國陸戰隊很希望在兩棲突擊隊上有專屬的加油機，先前MV-22已完成地面供油的測試，成效良好。不過MV-22的失事率太高，安全性頗受質疑。

(中時電子報)