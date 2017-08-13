男偷瓦斯爐、熱水器竟賤賣回收場 被害人氣炸！

中時
中國時報記者／
偷瓦斯爐、熱水器賤賣回收場，被害人氣爆
徐姓嫌犯騎車經過烏日區便行巷看到一處舊平房旁有瓦斯爐及熱水器，見四下無人即偷偷載走到資源回收場變賣。(馮惠宜翻攝)

這款笨賊，難怪一輩子窮！台中市1名37歲徐姓慣竊，日前於烏日區便行巷內發現老舊平房旁有瓦斯爐及熱水器，趁四下無人之際偷偷拿到資源回收場去變賣，明明值1萬元的器具竟只換得340元，經被害人報案，警方調閱監視器循線找到他，徐嫌坦承偷竊，被害人得知他竟把價值1萬元的瓦斯、熱水器當廢鐵賣340元，直呼太可惡，「害我家無法煮飯，也無法洗澡！」

徐姓男子有竊盜及多次毒品等前科，平時以無所事事，仍無法戒除吸毒惡習，經常偷竊物品變賣金錢買毒品施用，今年6月間他騎車經過烏日區便行巷看到一處舊平房旁有瓦斯爐及熱水器，見四下無人即偷偷搬到南屯區一家資源回收場變賣換得340元，隨後即拿去買毒。

居住在這處民宅的陳姓被害人，晚上煮飯發現瓦斯爐和熱水器都不見了，立即向轄區三和派出所報案，經警方調閱監視器，查出37歲之徐姓慣竊涉嫌重大，日前通知他到案說明，徐嫌坦承偷竊不諱。

陳姓被害人表示，徐嫌竊走的瓦斯爐是他的煮飯工具，沒有瓦斯爐就沒有辦法煮飯給家人吃，還要花2000元去買，另外沒了熱水器家人也沒辦法洗澡，要買新的還要花費8000元，聽說到徐嫌將家裏的熱水器、瓦斯爐賤賣340元，痛罵竊嫌:「真是太可惡了，害我的家人無法煮飯，也無法洗澡！」警方8月11日調查完畢後依竊盜罪嫌將徐嫌函送台中地檢署偵辦。

(中時)

關鍵字：瓦斯爐熱水器賤賣回收場
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