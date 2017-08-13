男偷瓦斯爐、熱水器竟賤賣回收場 被害人氣炸！
這款笨賊，難怪一輩子窮！台中市1名37歲徐姓慣竊，日前於烏日區便行巷內發現老舊平房旁有瓦斯爐及熱水器，趁四下無人之際偷偷拿到資源回收場去變賣，明明值1萬元的器具竟只換得340元，經被害人報案，警方調閱監視器循線找到他，徐嫌坦承偷竊，被害人得知他竟把價值1萬元的瓦斯、熱水器當廢鐵賣340元，直呼太可惡，「害我家無法煮飯，也無法洗澡！」
徐姓男子有竊盜及多次毒品等前科，平時以無所事事，仍無法戒除吸毒惡習，經常偷竊物品變賣金錢買毒品施用，今年6月間他騎車經過烏日區便行巷看到一處舊平房旁有瓦斯爐及熱水器，見四下無人即偷偷搬到南屯區一家資源回收場變賣換得340元，隨後即拿去買毒。
居住在這處民宅的陳姓被害人，晚上煮飯發現瓦斯爐和熱水器都不見了，立即向轄區三和派出所報案，經警方調閱監視器，查出37歲之徐姓慣竊涉嫌重大，日前通知他到案說明，徐嫌坦承偷竊不諱。
陳姓被害人表示，徐嫌竊走的瓦斯爐是他的煮飯工具，沒有瓦斯爐就沒有辦法煮飯給家人吃，還要花2000元去買，另外沒了熱水器家人也沒辦法洗澡，要買新的還要花費8000元，聽說到徐嫌將家裏的熱水器、瓦斯爐賤賣340元，痛罵竊嫌:「真是太可惡了，害我的家人無法煮飯，也無法洗澡！」警方8月11日調查完畢後依竊盜罪嫌將徐嫌函送台中地檢署偵辦。
(中時)
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