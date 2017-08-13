笑稱自己是「手臂販賣商」 獨臂正妹幽默感被讚爆
一般來說使用交友APP的人，總會刻意地去展現自己美好的一面，並隱匿所有缺點，來獲得最大的關注。但美國加州聖地牙哥一名21歲的女子蘿倫（Lauren）卻不這樣做，她不僅大方秀出身體殘缺的部份，還在自我介紹個人資料職業欄寫上「手臂販賣商」（Arms dealer），樂觀的個性與極高的幽默感，吸引許多網友。
據網路媒體《BuzzFeed》報導，蘿倫在1年前騎車時，因車速過快不慎失控打滑，彈出去的她，一隻手臂就這麼剛好被路邊標示牌給切開；幸好有一名警察經過，幫她做止血包紮，才撿回一命。蘿倫說，事故後有一段時間她處於低潮，完全無法開玩笑，直到透過社交媒體，才慢慢地開朗起來。
而蘿倫之所以會受到大批網友關注，起因是她在社交平台上的PO文實在太幽默。近來蘿倫於推特分享她在交友App的個人介紹，上面職業欄逗趣地寫著「手臂販賣商」，還為自己評分，若以10分為滿分，「臉有10分滿分，身體9分，個性20分，手臂1/2。」笑翻不少人。
蘿倫透露，自己是在喝醉酒的狀態下，填寫這些資料，想不到一夜醒來，卻受到極大迴響，瞬間成為網紅。事實上，蘿倫的樂觀與自信，也鼓勵了許多網友，尤其是同樣有殘疾的人，幫助他們用更正面的心態來看待生活。
(中時電子報)
文章來源：《BuzzFeed》
關鍵字：獨臂正妹
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