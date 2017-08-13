吳宗憲驚爆也被拍私密裸照 持有者名單曝光！
吳宗憲、Sandy父女檔今天錄中天《小明星大跟班》，適逢女兒27歲生日，老爸神秘替她慶生，但說到送了什麼禮物？憲哥開玩笑說：「送她到這世上已經不錯了」，跟Sandy之前八八節送他價值200萬的凌志跑車差超多，話鋒一轉，談到最近鬧得沸沸揚揚的私密床照外流事件，吳宗憲竟說自己也被拍過親密照，且數量可能不少，外洩機率相對提高。
據《自由時報》報導，吳宗憲今錄影，受訪時提到明星私密照外洩風波再起，竟表示其實每任女友都有拍過他的私密裸照，但檔案在對方手裡，他並不以為意，也覺得對方刪不刪照都無所謂，坦蕩表示反正出生時也是赤裸裸被拉出來，所以OK的，還說對自己身材很有自信，平時洗澡前可攬鏡自照長達半小時，憲哥此話一出，讓人回想起他過去傳過緋聞的對象，從路邊正妹到女明星，人數還不少，等同洩漏了持有他私密照的名單。
(中時電子報)
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