桃檢最高票蔡鴻仁2度落馬 女檢察官落淚聲援

桃園地檢署檢察官王鈺玟今出席劍青檢改舉辦的人事興革研討會，提到蔡鴻仁落馬不禁哽咽，表示派主任不應該是政治酬庸、犒賞，希望法務部能夠提出改革時程。(蕭博文攝)

桃園地檢署票選主任第一名的蔡鴻仁檢察官名落孫山，理由竟是特偵組任內簽結蔡正元案而遭法務部高層擱置。桃園地檢署檢察官王鈺玟今出席劍青檢改舉辦的人事興革研討會，提到蔡鴻仁落馬不禁哽咽，表示派主任不應該是政治酬庸、犒賞，希望法務部能夠提出改革時程，雖然同事要她別狗吠火車，王感性提到，「就算叫我當隻狗，我也願意出來吠！」

蔡鴻仁在署內票選連續兩年蟬聯冠軍，卻連續兩年無法獲派主任。桃檢今日至少有5名檢察官出席研討會，希望參與改革也為蔡鴻仁發聲。

王鈺玟說，過去對檢察體系雖有很多牢騷，但從來沒有加入改革行列，這次逼她出面參與，其實就是蔡鴻仁事件。王說，這件事對蔡鴻仁打擊很大，在檢察體系的升官路上已是「過站不停」，蔡自嘲比較衰，藍營執政時辦了兩個藍營立委，然後綠營執政時因為簽結藍營立委而落馬，只是運氣比較不好。

王鈺玟說，去年蔡鴻仁也是票選第一名但落選，大家都去安慰他，今年蔡又落馬，檢察長希望大家去安慰他，但大家都說不出口，因為知道不會再有升任主任的機會了。

王鈺玟質疑，主任這個角色，到底是法務部的人馬？還是各地檢署的資源分享？法務部長邱太三曾在媒體前冕堂皇說會尊重檢察官票選結果，但事實證明檢察官們被部長狠狠打了一巴掌，今日檢察界內部熱烈討論著人事改革，但法務部可不可以給一個答案，究竟大家能不能等到這個成果？

(中時)