桃檢最高票蔡鴻仁2度落馬 女檢察官落淚聲援
桃園地檢署票選主任第一名的蔡鴻仁檢察官名落孫山，理由竟是特偵組任內簽結蔡正元案而遭法務部高層擱置。桃園地檢署檢察官王鈺玟今出席劍青檢改舉辦的人事興革研討會，提到蔡鴻仁落馬不禁哽咽，表示派主任不應該是政治酬庸、犒賞，希望法務部能夠提出改革時程，雖然同事要她別狗吠火車，王感性提到，「就算叫我當隻狗，我也願意出來吠！」
蔡鴻仁在署內票選連續兩年蟬聯冠軍，卻連續兩年無法獲派主任。桃檢今日至少有5名檢察官出席研討會，希望參與改革也為蔡鴻仁發聲。
王鈺玟說，過去對檢察體系雖有很多牢騷，但從來沒有加入改革行列，這次逼她出面參與，其實就是蔡鴻仁事件。王說，這件事對蔡鴻仁打擊很大，在檢察體系的升官路上已是「過站不停」，蔡自嘲比較衰，藍營執政時辦了兩個藍營立委，然後綠營執政時因為簽結藍營立委而落馬，只是運氣比較不好。
王鈺玟說，去年蔡鴻仁也是票選第一名但落選，大家都去安慰他，今年蔡又落馬，檢察長希望大家去安慰他，但大家都說不出口，因為知道不會再有升任主任的機會了。
王鈺玟質疑，主任這個角色，到底是法務部的人馬？還是各地檢署的資源分享？法務部長邱太三曾在媒體前冕堂皇說會尊重檢察官票選結果，但事實證明檢察官們被部長狠狠打了一巴掌，今日檢察界內部熱烈討論著人事改革，但法務部可不可以給一個答案，究竟大家能不能等到這個成果？
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。