持續熱! 鄭明典：8月大台北氣溫還可能挑戰新高

高溫持續，外出得做好防曬。(中央社)

好熱! 台北今天下午12:43溫度達37.2度，板橋也有破37度的高溫，炎熱的天氣還沒有結束的跡象，氣象局科技中心主任鄭明典表示，大台北的氣溫還可能繼續挑戰新高。

鄭明典在臉書上表示，暖化的背景使高溫日數更容易出現，部分科學家建議可以大方地說，「我們現在經歷的高溫事件和氣候暖化有關！」

鄭明典也指出，根據預報中心的資料，這一波持續高溫的天氣型態還在持續中，所以今年8月大台北地區的平均氣溫還可能挑戰新高。

(中時電子報)