罕見同曬照放閃 陳冠希、秦舒培甜蜜慶生
港星陳冠希和大陸超模女友秦舒培，今年3月迎來愛女Alaia誕生，他最近一改過去低調作風，常在社群網站曝光女兒照片，日前秦舒培過生日，小倆口更難得一起放閃，相當甜蜜。
秦舒培本月10日迎來27歲生日，陳冠希當天在IG貼出提拉米蘇刨冰的照片，隨後秦舒培也分享同一碗冰，寫道「為我慶生的提拉米蘇刨冰」，可見坐在其對面的男子就是陳冠希沒錯。
陳冠希接著PO出刨冰店的旗幟，秦舒培則曬和飲品的合照，背景也可看到該旗幟，看來是掌鏡者陳冠希陪她外出慶生，最後陳冠希更分享秦舒培的影片送上生日祝福，甜讚女友最可愛，罕見高調放閃，閃瞎眾人。
(中時電子報)
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