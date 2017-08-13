因應美國制裁 伊朗國會增加飛彈研發資金

為對抗美國的「冒險主義」和制裁，以及拓展該國「革命衛隊」在海外的行動，伊朗國會13日投票通過撥款5.2億美元，其中半數供推動飛彈計畫使用。

國會244名議員中，240名投票支持這項飛彈增資案。國會議長拉里賈尼宣布投票結果後，與會議員大聲高呼：「美國去死！」拉里賈尼表示，美國人要知道，這只是伊朗做出的第一個行動。

美國國會眾議院和參議院上個月下旬先後通過法案，對俄羅斯、北韓和伊朗3國追加制裁。美國總統川普於8月2日簽署了該法案。

(中時)