防範犯罪從小開始 小小尖兵體驗警察變裝之旅
天氣炎熱，小朋友們暑假活動也可以很勁酷，台中市第三分局健康派出所今天表示，預防犯罪從小開始，一群學童到派出所來參訪，除了進行宣導自我保護預防犯罪，讓小朋友們體驗穿戴防彈背心、防彈盾牌、警棍及乘坐巡邏車等活動，體驗一日小小警察的滋味，直呼好有趣。
健康派出所所長張記濠13日指出，日前有一群美語班小朋友前來參訪，巡佐陳明輝、警員陳宗平及幼教老師帶領著小朋友體驗一日小小警察的滋味，並教導孩童遇到陌生人及突發狀況時保護自己的知識及尋求援助方法，現場活動反應熱烈。
張記濠表示，希望培養幼童犯罪預防觀念，拉進警民距離，進一步的認識警察工作，對基本法律及保護自身安全能有更深認知。
第一次踏進派出所的小朋友們既興奮又緊張，警方規劃警用巡邏車及勤務裝備，讓小朋友們參觀拍照，並讓他們實際體驗穿戴防彈背心、防彈盾牌、警棍及乘坐巡邏車等活動。
學童們對派出所內各樣事物都感到相當新奇，爭相穿戴拍照留念，並圍繞著員警提問，警方藉由互動方式，讓小朋友們了解警察平日執勤工作，還有學童興奮不已地說，長大也要當人民的保母。
(中時)
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