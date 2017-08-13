支持一二審輪調 楊雲驊：只是歷練過程而非終點

政治大學法律系教授楊雲驊(左)表示，每個檢察官都應該是地檢署檢察官，高檢、最高檢都只是歷練的過程，不是終點。(蕭博文攝)

由檢察官發起的劍青檢改今日舉辦人事興革研討會，聚焦一二審輪調、主任檢察官票選制度。政治大學法律系教授楊雲驊表示，每個檢察官都應該是地檢署檢察官，高檢、最高檢都只是歷練的過程，不是終點，打破現有的「升官圖」，才能讓檢察體系注入活力。

楊雲驊認為，所有檢察官應該都是地檢檢察官，在地檢偵查相當時間，累積相當經驗，也參與過法庭公訴，將來高院採事後審，檢察官到二審歷練如何蒞庭，不管是到高檢或最高檢，應該都只是歷練過程而非終點，歷練一段時間後就要回到地檢署。

(中時)