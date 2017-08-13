出招搶財！英媒：吸引中國遊客 從這幾點下手
僅管英國爆發多次恐攻，仍不減中國遊客訪英旅遊的熱情，為了吸引更多中國高消費遊客，英國旅遊局透露「搶財方向」，就是避免親吻、擁抱，從哈利波特、曼聯著手。
根據英國《鏡報》（The Mirror）報導，赴英旅遊的中國遊客逐年增長，英國旅遊局報告顯示，去年有25萬中國遊客訪英，貢獻逾5億英鎊，而這數據預估還會大幅攀升。
這份報告指出，中國遊客頗為重視英國傳統及當代文化，尤其是博物館及電影領域，「他們關注英國皇室、莎士比亞、福爾摩斯、哈利波特及唐頓莊園」，也對曼聯有興趣。
此外，報告也列出中國遊客的飲食喜好，以供商家參考，「他們會喜歡葡萄酒、威士忌等西方烈酒，奶酪、乳製品及甜點等食物」。但要注意的是，盡量避免跟中國遊客親吻、擁抱，或談論政治。
(中時電子報)
文章來源：The Mirror
文章來源：The Times
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