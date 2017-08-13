奉子成婚同住不堪妻施暴 訴請離婚獲准

施姓男子去年6月與吳姓女子奉子成婚，結婚不到2星期小孩就出生。不過婚後，女方卻常以丟東西或拳打腳踢宣洩情緒，甚至造成剛出生的小孩手臂、大腿瘀青，施男也因被吳女攻擊手臂被咬，不堪與對方同住，今年3月分居，並向高雄少家法院請求離婚，因女方經合法通知未出庭，法官審酌醫院驗傷等證據，認定兩人婚姻無法維繫，且破綻事由歸責於女方，判准離婚，並將小孩監護權判給男方，可上訴。

(中時)