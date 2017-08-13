印尼設置機房詐騙 4台男被遣送今羈押獲准
印尼移民署昨天下午3點40分以違反該國移民法為由，將涉及跨境電信詐騙的31歲台籍男子梁文祥、27歲台籍男子梁文龍、24歲台籍男子陳冠倫和37歲台籍男子洪義展4人遣返回臺。
桃園地檢署為釐清4人是否有跨境電信詐騙嫌疑，昨晚9時38分在4人抵達台灣之際，由檢察長彭坤業指派重大刑案專組主任檢察官趙燕利、檢察官吳怡蒨指揮內政部警政署刑事警察局國際刑警科等人將4人帶回偵辦。
經過桃園地檢署經檢察官吳怡蒨、蔡鴻仁漏夜協同偵訊，檢視相關文件，認定梁文祥等4人自今年3至4月間起，在印尼峇里島設置電信詐騙機房擔任話務手，並以涉犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財之罪嫌重大，有逃亡、勾串共犯、反覆實施詐欺取財之虞，在今天下午向臺灣桃園地方法院聲請羈押禁見獲准。
桃園地檢署強調將持續深入追查，並視案情需要，透過法務部依循司法互助程序，請求印尼執法部門協處，打擊跨境電信詐騙。
(中時)
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