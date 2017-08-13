陳諺瑩採訪衝鋒陷陣坐怪手 居民告白求交往
中視、中天電視打造「華人普立茲超級星光大道」尋找新聞界明日之星，總決賽日前風光落幕，身為講師的中天主播陳諺瑩，也分享自己的新聞採訪經驗，陳諺瑩上班第一天就直接上陣採訪，在過去的採訪經驗中，陳諺瑩分享，八八風災徒步翻過一個山頭，甚至坐在怪手的「勺子」裡渡過泥流，當地居民看她個頭小，卻勇敢衝鋒陷陣，事後還有問她可不可以當他女朋友，讓陳諺瑩受寵若驚。
陳諺瑩當初為圓記者夢，參加電視台招考，從5000位報考者中脫穎而出，成為5位正式錄取者之一，陳諺瑩上班第一天就直接上陣採訪，但因經驗不足，常被罵得狗血淋頭，剛入行時，陳諺瑩給自己很大的壓力，一度陷入低潮「我每天中午只能吃一顆半的水煎包，吃二顆就會想吐」，陳諺瑩幾乎24小時都在看新聞，從中汲取經驗，找出適合自己的採訪方式，而後逐漸步上軌道，不知不覺間，她已踏入新聞圈超過10年。
在過去採訪經驗中，陳諺瑩回想八八風災時，南下高雄採訪、卻因對外連絡道路中斷，只能徒步翻過山頭，甚至坐在怪手的「勺子」裡渡過漫漫泥流，而當地居民看她個頭小，卻勇敢衝鋒陷陣，都主動幫忙讓他們搭便車，事後還詢問她可不可以當他女朋友，讓陳諺瑩受寵若驚。
「華人普立茲超級星光大道」首創導師制，由政大廣電系畢業的人氣主播陳諺瑩擔任新聞過音講師。陳諺瑩強調，新聞過音不是一堂課就能達到專業水準，需要不斷地練習，從中調整聲調、力道及速度「正確的聲音表情，可以讓報導更有力道，觀眾也可以更容易接受到訊息。」
(中時電子報)
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