新疆公路絕景放映機 搭車補眠會後悔

獨庫公路多半地形崇山峻嶺、深川峽谷，可見峽谷、草原、湖泊、河流等獨特的自然風光。(圖/shutterstock提供)

果子溝公路大橋是賽里木湖通往伊寧的必經之路，也是伊犁河谷最具代表的門戶風景。(圖/shutterstock提供)

旅途舟車勞頓，難免搭車路途補眠，但抵達「中國最美公路」還在睡，錯過沿途美景可別怪人！新疆山勢地貌多變，也造就出多樣公路風情，猶如公路絕景放映機。有「中國最美公路」之稱的獨庫公路，沿途盡是崇山峻嶺、深川峽谷；以及新疆最高的公路橋果子溝大橋，就算懼高也要行經一趟。

▶獨庫公路奇觀 似火焰到海水多變

花費10年修建而成的獨庫公路，全長561公里，北起獨山子，南至庫車，且由於興建過程艱辛，又被視為是一條「英雄之路」。獨庫公路多半地形崇山峻嶺、深川峽谷，可見峽谷、草原、湖泊、河流等獨特的自然風光，也是帶動當地自然景觀旅遊的黃金通道。

獨庫公路串聯新疆多處著名景點，沿途有「中國最瑰麗的岩石雅丹」魔鬼城、天山神祕大峽谷、天山大小龍池、巴音布魯克草原、那拉提草原等，多變景色可說是「從火焰到海水」般奇觀，也因此有著「中國最美的公路」之稱。

▶罕有人煙的祕境 壯遊101省道

看過獨庫公路風光，新疆境內的101省道也不可小覷。儘管這條省道路況並不佳，並非熱門旅遊景點，但沿途風景與獨庫公路可比擬，吸引不少攝影愛好者為此朝聖，地貌形似魔鬼城、峽谷風光壯麗，色彩豐富絢麗。

▶果子溝大橋懼高也要去 新疆最高的公路橋

果子溝旅遊風景區地勢險要嚴峻、山地延綿起伏，北達賽里木湖畔，南往果子溝峽谷，宜人的風景媲於桂林；其中著名壯觀地標果子溝公路大橋，為新疆最高最大的公路大橋，全長700公尺，橋面距谷底高200公尺，是賽里木湖通往伊寧的必經之路，也是伊犁河谷最具代表的瑰麗風景。

(中時電子報)