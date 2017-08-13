新疆公路絕景放映機 搭車補眠會後悔
旅途舟車勞頓，難免搭車路途補眠，但抵達「中國最美公路」還在睡，錯過沿途美景可別怪人！新疆山勢地貌多變，也造就出多樣公路風情，猶如公路絕景放映機。有「中國最美公路」之稱的獨庫公路，沿途盡是崇山峻嶺、深川峽谷；以及新疆最高的公路橋果子溝大橋，就算懼高也要行經一趟。
▶獨庫公路奇觀 似火焰到海水多變
花費10年修建而成的獨庫公路，全長561公里，北起獨山子，南至庫車，且由於興建過程艱辛，又被視為是一條「英雄之路」。獨庫公路多半地形崇山峻嶺、深川峽谷，可見峽谷、草原、湖泊、河流等獨特的自然風光，也是帶動當地自然景觀旅遊的黃金通道。
獨庫公路串聯新疆多處著名景點，沿途有「中國最瑰麗的岩石雅丹」魔鬼城、天山神祕大峽谷、天山大小龍池、巴音布魯克草原、那拉提草原等，多變景色可說是「從火焰到海水」般奇觀，也因此有著「中國最美的公路」之稱。
▶罕有人煙的祕境 壯遊101省道
看過獨庫公路風光，新疆境內的101省道也不可小覷。儘管這條省道路況並不佳，並非熱門旅遊景點，但沿途風景與獨庫公路可比擬，吸引不少攝影愛好者為此朝聖，地貌形似魔鬼城、峽谷風光壯麗，色彩豐富絢麗。
▶果子溝大橋懼高也要去 新疆最高的公路橋
果子溝旅遊風景區地勢險要嚴峻、山地延綿起伏，北達賽里木湖畔，南往果子溝峽谷，宜人的風景媲於桂林；其中著名壯觀地標果子溝公路大橋，為新疆最高最大的公路大橋，全長700公尺，橋面距谷底高200公尺，是賽里木湖通往伊寧的必經之路，也是伊犁河谷最具代表的瑰麗風景。
(中時電子報)
關鍵字：中國
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。