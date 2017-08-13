侯友宜視察烏來水域安全 慰問民間救難團體

侯友宜今慰問11個民間救難團體。（王揚傑翻攝）

新北市政府為維護水域安全，防範憾事再次發生，今（13）日下午，副市長侯友宜率消防局、觀光旅遊局、警察局及各區公所官員至新店南勢溪及烏來桶後溪視察水域場域管理工作，同時慰問11個民間救難團體。

新北市消防局表示，針對南勢溪、北勢溪及桶後溪等流域，於夏季水域安全重點期間，平日由消防人員執行水域安全勤務，假日期間由民間救難團體協助駐站，每站約5至10名民間救難團體人員，動員消防及民間救難團體人員達上萬人次。

侯友宜表示，政府力量有限，民間資源無窮，要感謝各民間救難團體協助新北市於危險水域義務設置服務站，颱風水患時亦投入救災行列，非常感謝志工無私的奉獻。

(中時)