不要3K黨不要法西斯！ 加州集會譴責右翼示威衝突

美國維吉尼亞州12日爆發右翼示威衝突，釀成3死35傷後，加州多個地方同日傍晚舉行集會參與民眾手持標語牌，上面寫有「不要3K黨，不要法西斯主義美國」等標語，譴責這起暴力事件。

在奧克蘭，大批民眾在市中心和平集會，一度堵塞道路。他們舉起標語、高呼口號，有民眾的標語牌上寫道：「不敢相信，我現在竟然也要抗議納粹主義。」洛杉磯市及橘郡等地也有舉行集會，譴責白人至上主義，也有人呼籲「要希望、不要仇恨」。

維州衝突源於民眾抗議政府移除南北戰爭時期，著名指揮官李將軍的紀念雕像。有鑑於此，肯塔基州列克星敦市政府同日宣布，將於15日向市議會申請，盡快移除市內兩座南北戰爭的紀念雕像。

(中時)