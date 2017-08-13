花蓮》火車站鬼影行動 警銳眼識逮毒嫌

員警在人潮中認出吳男，迅速將嫌犯壓制在地。（許家寧翻攝）

幹員在毒蟲身上搜出海洛因等各種毒品。（許家寧翻攝）

便衣員警在花蓮車站地下道逮捕毒蟲，引起民眾圍觀。（許家寧翻攝）

就是他！花蓮火車站每日進站1萬5千多人，桃園一名吳姓毒販相中車站人潮擁擠，昨日搭火車南下交易，但仍被便衣刑警在萬頭鑽動的下車人潮中發現，上前壓制逮捕並搜出大批海洛因與安非他命，逮捕行動有如上演電影「不可能的任務」，引來許多旅客驚呼圍觀。

電影「不可能的任務4」的鬼影行動中，剛開始有名IMF特工，靠著隱形眼鏡追蹤辨識人臉的高科技，在人山人海的火車站裡成功找出目標，最後取得機密文件完成任務；花蓮警方在花蓮火車站地下道圍捕行動，雖然沒有高科技儀器相助，仍在人潮中順利以肉眼發現毒犯。

新城警分局近日偵辦毒品案件，緊急得知有槍砲、傷害前科的吳姓犯嫌(40歲)中午即將從桃園坐火車南下花蓮，警方立即派出8名便衣刑警前往火車站圍捕，幹員們事先熟記犯嫌臉孔及特徵，躲在火車站地下走道各月台出口埋伏監看。

約12時50分左右，吳嫌搭乘普悠瑪號火車抵達花蓮，近千名旅客魚貫走下階梯進入地下走道，幹員們繃緊神經仔細搜尋每張臉孔，深怕吳嫌趁亂成了漏網之魚，偵查隊長張益新發現吳男斜揹著1個灰色背包走下階梯，率先發難抓人，其他幹員見狀一擁而上，將措手不及的吳嫌壓制在地。

由於當時地下走道內人潮洶湧，不少旅客看見員警強勢逮捕過程，驚呼連連，不少人上前詢問發生何事，還以為是流氓滋事或是拍電影，員警頻頻回答「警察辦案」，後來圍觀群眾愈來愈多，為避免橫生枝節，員警迅速蒐證完畢後將吳嫌押回分局偵辦。

警方在吳男背包內起出一級毒品海洛因3.64公克、二級毒品安非他命71.38公克及三級毒品FM2有0.58公克，由於數量龐大，警方研判不可能一人獨用供詞，訊後依違反《毒品防制條例》及通緝犯押送至花蓮地檢署收案。

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(中時)