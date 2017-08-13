還不想報銷！富邦高國輝想拚下半季末復出
富邦悍將強打高國輝本季因左手腕骨裂，5月底後就沒再出賽，明星賽後決定動刀治傷，今(13日)適逢富邦到桃園球場與Lamigo桃猿交手，他也到球場探望隊友們的狀況，至於傷勢，他樂觀以待，表示目前一切恢復良好，並自我設定目標，期望能在下半季末回到球場。
高國輝今年因左手腕鉤狀骨輕微骨裂，影響打擊手感，而後左手小拇指肌腱發炎，開季後打打停停，連比賽中還得不時冰敷左手，硬撐到上半季結束選擇動刀。他今現身桃園球場，左手上還貼著透氣膠帶，只能拿著一支小球棒，做簡單的手腕翻轉與維持握棒手感，不過看起來恢復得不錯。
「醫生說接下來要開始累了。」高國輝說，現在比起剛動完手術時，傷口比較可以碰水，接下來要進到第二階段復健，開始做一些比較會流汗的療程。高國輝繼2014年開刀治療脊椎滑脫問題後，這次再度動手術治傷，儘管狀況不太一樣，免不了又要歷經一段辛苦復健過程。
儘管如此，高國輝選擇正面看待一切，他說，開刀把傷治好，打起來才比較不會有顧慮，現在就努力復健讓身體回到正常狀況。原本在他決定手術時，預計很可能本季報銷，不過高國輝還沒絕望，表示現在一切就照著進度去做，「目標看能不能在下半季末復出！」
(中時電子報)
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