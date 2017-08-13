《時來運轉》印地安人搶遮光 看賽揚克魯伯創紀錄

克魯伯有機會挑戰連3場9局完投。(美聯社資料照)

連兩場9局完投勝「Back to Back」，印地安人賽揚強投克魯伯(Corey Kluber)14日對光芒隊4連戰扛起關門戰，劍指3連勝還有機會挑戰連3場9局完投勝紀錄。

克魯伯前兩場主投18局僅被擊出6安、僅失兩分，失的兩分都是陽春炮，兩場都各別送出11K，他本季19場先發中，有13場飆8K以上，再兩場就能追平名人堂傳奇球星「巨怪」強森（Randy Johnson）的紀錄。

這位去年世界大賽印地安人頭號先發，克魯伯越接近季後賽越是強勢，近39.1局狂飆60K。上季最近一次碰頭光芒，克魯伯9局完封僅被敲3安、另飆9K，生涯面對光芒隊平均每9局送出10.8次三振，自責分率2.23，挑戰連3場先發完投並非不可能。

主場的光芒則面臨硬仗，前一戰推出王牌阿契(Chris Archer)也躲不過連敗命運，阿契該役甚至投未滿6局就退場，投5.1局挨7安，苦吞3分責失分，一併終止連15場出賽都投超過6局紀錄，以1場之隔和2010年尼曼（Jeff Niemann）所創下的隊史紀錄擦肩。

光芒關門戰將希望放在菜鳥普魯特（Austin Pruitt）身上，他近兩場都繳出優質先發，不過光芒光芒看板球星隆格利亞(Evan Longoria)因為左大拇指受傷，預計不會擔任先發。

(中時電子報)