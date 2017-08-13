小琉球潛水客遭螺旋槳打斷腿 斷肢落海未尋獲
小琉球發生潛客遭船隻螺旋槳打斷右腿事件。44歲邱姓遊客昨日傍晚和一群人在小琉球舢板灣海域船潛，結束後遊客陸續上船時，船家未查明人數就開船，當時邱男剛好要浮出水面，人在螺旋槳旁，右腿膝蓋以下被打斷。
船家連忙下水找斷肢，但並未尋獲，因狀況緊急，連忙先將人以船送往東港安泰醫院，先就截斷處進行縫合手術，所幸邱男意識清醒，目前仍在加護病房觀察中。
海巡單位調查，該團船潛潛水客共16人，由船長陳慶福駕船，昨天下午二時從小琉球杉福漁港出發，到烏鬼洞外海船潛，約到傍晚5時30分結束。業者發生事情後非常低調，面對詢問員工表示「老闆不在，不清楚狀況」回應。
(中時)
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